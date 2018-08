Trapani, Scognamillo: "Mi piace il progetto della società"

© foto di Giuseppe Scialla

Il neo difensore del Trapani Stefano Scognamillo ha parlato del suo approdo in Sicilia in una nota ufficiale: "Ho scelto Trapani perché mi piace il progetto. Ho parlato con il direttore e quello che mi ha detto mi ha molto motivato a venire qui. Il mio auspicio è di fare un’ottima stagione, sia a livello personale che come squadra. Il nostro girone lo conosco bene, è un girone difficile, il più duro, forse. Cercheremo di affrontarlo nel modo migliore, dando il massimo e senza mollare mai. Il messaggio che lancio ai miei nuovi tifosi? Speriamo di fare insieme una grande stagione e forza Trapani!".