Trapani, Tulli: "Non ho avuto dubbi sulla scelta di questa squadra"

Fonte: sportnewstrapani.it

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Prime dichiarazioni in maglia granata per Giacomo Tulli, che si è aggregato ieri alla squadra e questa mattina ha preso parte all'allenamento congiunto con la formazione Berretti. Ecco le sue prime parole da calciatore del TrapaniCalcio: "Ho scelto Trapani perché diversi compagni che hanno giocato qui mi hanno parlato bene di questa piazza e la Società e il mister mi hanno convinto a venire, per la bella squadra che sta venendo fuori. Non ho avuto dubbi a scegliere Trapani. Saluto i miei nuovi tifosi. Da parte mia, l'unica promessa che posso fare è che metterò il massimo impegno, come ho sempre fatto nella mia carriera, e spero di togliermi qualche soddisfazione, assieme a loro. Ho giocato come seconda punta o come esterno sinistro. Deciderà il mister".