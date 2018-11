Triestina, Biasin: "Grande derby col Vicenza. Speriamo di gioire"

© foto di Federico De Luca

Ospite dei microfoni di TrivenetoGoal Mario Biasin, proprietario della Triestina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby contro il Vicenza Virtus: “Siamo arrivati a un grande appuntamento della nostra stagione la partita con il Vicenza e il primo posto in classifica fa sì che domenica sarà un appuntamento da non perdere per nessuna ragione. Per cui dico ai triestini: tutti allo stadio! Conosco Renzo Rosso, è un grande imprenditore che stimo. E’ un bene che uno come lui sia nel mondo del calcio, ma domenica spero proprio che sia la Triestina a vincere e a far gioire i nostri tifosi”