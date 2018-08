Triestina, Coletti soddisatto: "Il club ha fatto grandi cose"

Fonte: TuttoC.com

Era stato un rigore trasformato da Tommaso Coletti a decidere il test amichevole tra la Triestina e la Virtus Vecomp Verona. Ed è proprio il mediano rossoalabardato a dare la carica all'ambiente: "A mio parere la società ha fatto grandi cose. Ho ottime sensazioni dopo l'amichevole, ma non esiste un punto di arrivo, bisogna insistere col lavoro se si vuole un continuo miglioramento". Inevitabile parlare dello slittamento del campionato: "Ovvio che non faccia piacere, ma vediamone il lato positivo. Più tempo per prepararci e per tirare fuori il meglio da tutte le situazioni, per arrivare al top quando davvero arriverà la prima giornata".