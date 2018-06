Triestina, ecco Pavanel: "Che emozione tornare. Voglio lasciare il segno"

© foto di Valeria Debbia

Primo giorno da allenatore della Triestina per Massimo Pavanel, presentato oggi a tifosi e cronisti. Ecco le sue prime parole da tecnico dei giuliani, raccolte da trivenetogoal.it: “Rispetto all’anno scorso sono cambiate tante cose, sono più pronto e l’emozione è tanta: non potete capire l’emozione di questa giornata, di poter allenare la squadra in cui sono stato protagonista anche da giocatore. E’ una squadra che ho nel cuore. Ho già lavorato con i giovani e non mi spaventa farlo di nuovo. Le ambizioni ci sono, la volontà è quella di proporre gioco e di fare il meglio possibile, al di là che giochi a quattro, a tre o con un altro modulo. L’idea precisa è quella di migliorarsi sempre, il fatto di lavorare in equipe è una carta vincente. Questa società ha passato momenti devastanti e adesso vuole ripartire, sta facendo un passo alla volta sempre al motto di Pian Pianin. Ad Arezzo è stato difficilissimo, sapete tutti cosa abbiamo passato, ora spero di poter lasciare il segno anche a Trieste. L’anno di Arezzo mi ha fatto bene, arrivo qui pronto per questa sfida”.