Il tecnico della Triestina Carmine Gautieri dopo la vittoria contro la Virtus Verona in Coppa Italia Serie C ha parlato scusandosi per l’esplusione: “Dobbiamo state più tranquilli, ma serve la massima collaborazione con gli arbitri e bisogna capire che in una partita un allenatore possa essere sotto pressione e va usato buon senso, altrimenti è difficile andare a fare riunioni per cercare un’unità d’intenti. Ormai l’arbitro ha preso questa decisione e gli chiedo scusa, ma sono stato molto educato come sempre. - continua Gautieri come riporta Trivenetogoal.it - La Coppa è una competizione a cui tengo tantissimo, se sei bravo e fortunato di arrivare in fondo ti portano in una certa situazione”.