Triestina, Il Piccolo: "Tris interno. Nelle ultime 4 volte, in B in 3 casi"

© foto di Francesco Letizia

Il quotidiano Il Piccolo scrive della Triestina. "Tris dell’Unione al Rocco, l’ultima volta con Ezio Rossi. Negli ultimi 35 anni solo quattro volte la Triestina ha iniziato con una serie vincente in casa e in tre casi è stata promossa", sottolinea il quotidiano viste le tre vittorie interne conquistate finora dalla formazione di Massimo Pavanel. La Triestina, finora, ha battuto in casa Vis Pesaro, Ravenna e Virtus Verona.