Triestina, l'appello di Milanese: "Tifosi spingeteci verso i play off"

© foto di Monia Bracciali

L'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese in vista della sfida contro il Padova capolista ha lanciato un appello ai tifosi per riempire lo stadio Rocco e spingere la squadra verso i play off: “Ricordo a tutti che la scorsa estate è stata fatta una precisa scelta societaria per accelerare il percorso di risalita e riportare questo club fra i professionisti nell'anno del centenario. Abbiamo fatto un sacrificio economico per il ripescaggio. In passato si è parlato di iniziative popolari, sottoscrizioni e altro, ora c'è una cosa molto semplice che il tifoso può fare per dimostrare l'attaccamento alla squadra e alla società ovvero comprare il biglietto per il derby del Paròn contro la capolista. - conclude Milanese a Il Piccolo - Questa sfida deve essere uno sprone per tutti per conquistare i play off e per questo ci serve la spinta del pubblico in questa e nelle prossime due gare interne. Sarebbe un traguardo davvero importante da tagliare”.