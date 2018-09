Triestina, Milanese: "C'è tanta voglia di campionato"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Monia Bracciali

A margine dell'incontro amichevole con il Chievo, l'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha fatto il punto in casa alabardata: "Nelle nostre intenzioni c’è la volontà di fare ancora una amichevole per non interrompere il ritmo, magari con una formazione di pari livello. Chiaro che saremmo stati più contenti se ci fossimo trovati a commentare i calendari - riporta il Piccolo - così non è. Purtroppo non possiamo sempre parlare di calcio giocato, pur avendo di fatto concluso la preparazione ed essendo pronti per andare in campo. C’è voglia di campionato. Se la Ternana ad esempio resterà nel nostro girone secondo me è la favorita, noi guardiamo in casa nostra e pensiamo a fare un buon campionato. Con il Chievo ho visto una buona Triestina, a parte l’eurogol e qualche errorino, abbiamo tenuto botta ad una squadra di serie A".