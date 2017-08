Triestina, Milanese: "Felice del nostro mercato, non era facile fare bene"

© foto di Monia Bracciali

Mauro Milanese, amministratore unico e responsabile dell'area tecnica della Triestina, ha parlato del mercato del suo club attaverso Sportitalia. “E' andato via Carlos França, grande protagonista nell'ultima stagione. Va a Potenza, l'abbiamo rimpiazzato con Pozzebon. Se sono soddisfatto del mercato della Triestina? Sì, sono contento anche per la difficoltà. Prendere Arma, mister Sannino, Bariti era più complicato del normale in quanto eravamo in attesa del ripescaggio. Invece è andato tutto bene. Il colpo più importante? Mister Sannino è già un grande allenatore per la C, anche Arma. Abbiamo tanti calciatori bravi che, speriamo, possano fare bene”, le parole di Milanese.