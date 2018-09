Triestina, Milanese: "Granoche? L'anno scorso era troppo giovane"

© foto di Monia Bracciali

L'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha parlato in conferenza stampa presentando il neo acquisto Pablo Granoche: “A Pablo avevo già chiesto l'anno scorso di venire qui, ma era troppo giovane – esordisce scherzando Milanese – L'ho contattato a inizio calciomercato, ma c'erano tante cose da valutare e alla fine ci sono tornato a fine mercato anche se non c'erano grandi possibilità di portarlo a Trieste. L'intesa era stata trovata, ma c'erano altri elementi da sistemare e bisogna far combaciare tutte le volontà. Lui è un uomo che potrà anche collaborare con noi in futuro, Pablo darà tutto per questa maglia£.