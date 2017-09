Triestina, Sannino: "Gara positiva con la Pistoiese"

Fonte: TuttoLegaPro.com

Giuseppe Sannino, tecnico della Triestina, in sala stampa dopo il pareggio con la Pistoiese ha dichiarato: "Nel secondo tempo non abbiamo fatto girare palla come nel primo, dobbiamo capire perché. Al di là del risultato del match, dobbiamo prendere quanto di buono fatto dalla squadra e ripartire da questo, analizzando contemporaneamente quanto non è andato. Nel complesso comunque giudico la prestazione molto positiva".