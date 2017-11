Triestina, Sannino: "Pareggio che lascia l'amaro in bocca"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Al termine del pari casalingo conseguito contro il Teramo, mister Giuseppe Sannino, tecnico della Triestina si presenta ai microfoni del dopo partita per commentare la partita, facendo subito le valutazioni sul campionato dei suoi: "Facciamo delle cose bellissime, giochiamo bene e poi in casa alcune distrazioni portano a risultati che lasciano l'amaro in bocca. Anche se devo dire che se fai i punti fuori hai almeno la parvenza, la soddisfazione di avere una media importante.

Il Turnover? Vi faccio una domanda, avete mai visto un giocatore che vuole stare fuori? No, il problema non è la rotazione. La squadra che ho mandato in campo era quella che dava più garanzie. Poi strada facendo ci sono sempre complicazioni. Vengono a mancare giocatori per infortunio, come i nostri centrali dietro o gli esterni. Oggi ho dovuto pensare ad uno scacchiere che fosse anche equilibrato. Con Castiglia e Acquadro in mezzo al campo non eravamo equilibrati, dunque abbiamo anche preso dei rischi. Con gli attaccanti non hai garanzie di fare tanti gol. Tante punte a volte ti scombinano i piani, bisogna sempre fare le cose pensando all'equilibrio ma anche pensando anche alla prossima partita, ai diffidati ecc".

Un pareggio sotto l'acqua che lascia dunque insoddisfatto mister e giocatori:"Io penso che bisogna gioire anche stasera, bisogna dare un messaggio alla città propositivo. Mi è piaciuto che la curva abbia chiamato i ragazzi, sotto l'impegno sono da elogiare. Vorrei dare una soddisfazione a tutti quelli che vengono a vederci. Quelli che vengono e non possono gioire anche sotto l'acqua, oggi anche se abbiamo pareggiato ci sentiamo un po' come se avessimo perso".