Triestina, sfida a Padova e Pescara per Strizzolo

© foto di Federico De Luca

Inizia a muoversi il mercato intorno a Luca Strizzolo, attaccante attualmente al Cittadella, ma non ancora certo della sua permanenza in Veneto. Secondo quanto riferisce trivenetogoal.it, il classe '92 piace alla Triestina, che dovrà però far concorrenza anche alla neo promossa Padova e al Pescara; non solo, c'è da tener di conto che il Cittadella non è comunque certo di volersi liberare del calciatore. Attesi quindi sviluppi.