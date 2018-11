© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Dopo l'esonero di Nunzio Zavettieri la Virtus Francavilla ha deciso di puntare su Bruno Trocini, ex tecnico del Rende. Queste le sue parole riportate da TuttoCalcioPuglia.com: Francavilla è stata semplicissima come piazza da accettare. E' una di quelle società dove qualunque giocatore si vorrebbe trovare, si sa che è un club virtuoso, una squadra competitiva. Appena sono stato chiamato mi sono infilato in macchina e sono arrivato piuttosto velocemente, sento una grande responsabilità. Attorno a questa squadra c'è un gruppo di lavoro, di dirigenti, che vivono il Francavilla 24 ore su 24. Questa responsabilità mi riempie di voglia, spero di essere all'altezza. La squadra che ho trovato? Quando le cose non vanno bene c'è un po' di repressione. Ho visto i ragazzi con la testa bassa, questa cosa non deve mai succedere. La testa deve stare sempre alta, poi i risultati dipendono da tantissime situazioni e da un mare di variabili. Io credo che ci siano tutte le condizioni necessarie per far bene, so che ognuno ce la sta mettendo tutta, il gruppo ha già risposto. Sono estremamente fiducioso per il resto della stagione".