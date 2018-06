UFFICIALE: A. J. Fano, accordo per la cessione del 100% delle quote

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’Alma Juventus Fano 1906 comunica che nella giornata di ieri è stato siglato un accordo preliminare con un consorzio di servizi romano con interessi a livello nazionale per la cessione del 100% della società. La nuova struttura è già al lavoro per programmare la nuova stagione, in quanto la procedura di iscrizione per il campionato 2018/2019 di LegaPro è stata già avviata da tempo e sarà formalizzata nei tempi previsti. Nei prossimi giorni si andrà a presentare tramite una conferenza stampa il nuovo assetto societario che guiderà l’Alma e saranno poi ufficializzati i nomi che comporranno l’organigramma societario.