UFFICIALE: Akragas, esonerato il tecnico Di Napoli

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Raffaele Di Napoli non è più l'allenatore dell'Akragas. Il club siciliano ha deciso per l'esonero dopo la sconfitta per 7-0 contro la Juve Stabia. La squadra è stata temporaneamente affidata all'allenatore in seconda Leo Criaco. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo tecnico.