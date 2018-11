UFFICIALE: Albinoleffe, esonerato il tecnico Alvini

Non poteva mancare il commento di Diego Armando Maradona sui fatti del Monumental e l'assalto dei tifosi del River Plate al pullman del Boca Juniors. Queste le sue parole su Instagram: "Mi aspetto che la CONMEBOL decida in maniera seria e proclami campione della Libertadores il Boca...

Torino, Cairo: "Cambiare Mazzarri? No, è un top. Sta bene dopo il malore"

Milan, Paquetà: "Momento dei saluti per il Flamengo, nuova avventura"

Valencia, Neto: "Alla Juve non stavo bene. Domani voglio vincere"

Solari: "Il Real si rialza sempre. Per questo è vincente"

Serie A, live dai campi - Dzeko, in bilico la presenza con il Real

Juventus, Cancelo: "Io come Dani Alves? Lui migliore al mondo"

Juve, la grande fuga. Roma, il futuro in sette giorni

Milan, Gattuso: "Higuain torna in campo giovedì"

Torino, Ansaldi: "Contro il Cagliari giocare come se fosse una finale"

TOP NEWS Ore 20 - Si ferma Dzeko. Bernardeschi e Khedira out

Allegri: "Barcellona favorito per la Champions. Ma spero di sbagliarmi"

Superchi: "Fiorentina-Juve è un po' come il derby di Roma"

La società desidera ringraziare sentitamente mister Alvini assieme al suo staff per la professionalità, l’impegno e l’abnegazione in queste due stagioni e mezzo alla guida della squadra e gli augura, con enorme stima ed affetto, i migliori successi professionali.

