L’Alessandria Calcio comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo e con contratto biennale Fabio Delvino.

Delvino, classe ’98, difensore destro, proviene dal Bisceglie, dove nel campionato 2016/17 ha conquistato da titolare la promozione in C, categoria in cui ha giocato lo scorso anno sempre con la società pugliese. E’ stato anche titolare nella rappresentativa di serie D nell’edizione 2017 del Torneo giovanile di Viareggio.