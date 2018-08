UFFICIALE: Alessandria, preso Talamo dalla Cremonese

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’Alessandria Calcio comunica di aver acquisito dalla Cremonese a titolo definitivo l’attaccante Nicola Talamo. Classe 1996, l'attaccante ha giocato nella scorsa stagione nelle file della Paganese, realizzando quattro gol in trenta presenze in Serie C.