UFFICIALE: Arezzo, Luciani rinnova fino al 2021

Non solo il Barcellona, che si muove concretamente per chiudere una tripla operazione con l’Ajax che includerebbe Frenkie De Jong, Mazraoui e De Ligt. Su De Jong c’è anche il Manchester City, ci sono stati dei contatti anche nelle scorse ore. Gli inglesi hanno individuato nel centrocampista...

Rinnovo importante in casa Arezzo. Con una nota il club toscano comunica che il difensore Alessio Luciani ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai colori amaranto fino al 30 giugno 2021. Il giocatore, arrivato ad Arezzo nella stagione 2016/2017, ha collezionato fin qui 76 presenze con la formazione aretina.

