UFFICIALE: Arezzo, rinnovo fino al 2021 per Luciani

Come comunicato dall'Arezzo, il calciatore Alessio Luciani ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai colori amaranto fino al 30 giugno 2021. "Alessio è arrivato ad Arezzo nella stagione 2016/2017 ed ha collezionato 76 presenze in amaranto. La Società augura al calciatore un grosso in bocca al lupo per il prosieguo dell’avventura con la maglia del cavallino", si legge nel comunicato.