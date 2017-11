UFFICIALE: Arezzo, si dimette il ds Gemmi: "Scelta coerente ma che pesa"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Roberto Gemmi lascia l'Arezzo. Con il passaggio di quote societarie ormai imminente (oggi alle 16 prevista la firma sul nogito notarile), il direttore sportivo ha infatti rassegnato le proprie dimissioni, con una lettera aperta sul sito ufficiale del club: "In coerenza con quello che ho sempre affermato, lascio il mio incarico per dare alla nuova Società che subentra la libertà di fare le proprie scelte senza vincoli.

Fare questo passo mi costa tanto per il legame che si era creato con la città e la tifoseria. Sono stati anni intensi, nei quali abbiamo costruito un progetto che ha rappresentato un salto di qualità a livello di aspettative, di risultati del quale vado orgoglioso. Lo scorso campionato, al di là del brutto finale, è stato senza dubbio quello che ha visto tornare l’Arezzo in quei vertici di classifica che le sue ambizioni meritano, ma devo dire che sono contento anche del lavoro fatto quest’anno in una situazione di difficoltà estrema, costruendo una squadra che è senza dubbio in grado di ottenere risultati importanti anche se gravata dalle penalizzazioni. Quello che è certo è che ho svolto il mio ruolo con passione, facendo scelte complicate – magari non sempre quelle giuste, ma sicuramente fatte con cuore e pancia – e trovandomi, soprattutto nei momenti di difficoltà, a combattere da solo. Del resto sapete tutti che ‘combattiamo’ è un po’ il mio motto, e farlo per difendere i colori amaranto e una tifoseria attenta e appassionata è stato un piacere e un grande onore.

Faccio un grande in bocca la lupo a chi prenderà le redini della Società, che io non conosco.

A questa Piazza invece dico che lo scetticismo iniziale con il quale viene quasi sempre accolto chi arriva non aiuta a crescere, mentre valutare con serenità il lavoro delle persone senza pregiudizi è il modo migliore per aiutare una causa alla quale, senza dubbio, tutti tengono molto, anche per chi ha un forte spirito critico. Dategli il tempo di lavorare, dategli il tempo anche per sbagliare, prendetevi tempo prima di giudicare".