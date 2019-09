UFFICIALE: Bari, dallo Spezia arriva Awua. Torna Raffaele Bianco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula prestito con diritto di riscatto dallo Spezia Calcio, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Theophilus Awua (24 aprile 1998, Nigeria). Il centrocampista nigeriano vanta uno scudetto Primavera conquistato con la maglia dell'Inter ('16-'17) ed un esordio con gol in B vestendo la maglia dello Spezia; lo scorso anno 30 presenze e 6 reti con il Rende.

Contestualmente si comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Bianco (25 agosto 1987, Aversa) svincolato dopo l'esperienza al Perugia. Per il centrocampista di Aversa è un ritorno avendo già vestito la maglia dei 'galletti' nella stagione ’08-’09; scuola Juventus, Bianco ha vestito in carriera anche le maglie di Piacenza, Modena, Benevento, Spezia, Carpi (135 presenze, di cui 26 in Serie A, condite da 6 gol) e Perugia nelle ultime due stagioni (52 presenze, 1 gol).