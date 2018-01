UFFICIALE: Bassano, arriva l'attaccante Razzitti a titolo definitivo

Fonte: http://bassanovirtus.com

La società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Razzitti dalla Viterbese Castrense. L’attaccante, classe ’89, arriva in giallorosso a titolo definitivo, con un contratto sino al 30 giugno 2019.

Razzitti, punta centrale bergamasca, nell’attuale stagione ha siglato 5 reti in campionato e una in Coppa Italia con la maglia della Viterbese. Ha iniziato la propria carriera calcistica in serie D con il Darfo Boario e l'Aurora Seriate, prima di approdare nella stagione 2014/2015 al Brescia, in serie B. A gennaio 2015 si trasferisce al Catanzaro e con i giallorossi mette a segno 15 reti in una stagione e mezza, che gli valsero il soprannome di “Gladiatore”. Lo scorso anno ha collezionato 28 presenze e 8 gol con la maglia del Piacenza.