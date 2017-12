UFFICIALE: Bassano, Giovanni Colella nuovo tecnico del club

Fonte: bassanovirtus.com

La Società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver raggiunto l’intesa con Giovanni Colella per la guida tecnica della Prima Squadra. Colella, nato a Salerno nel ‘66 ma trevigiano d'adozione, nella scorsa stagione ha allenato la Robur Siena. In precedenza per lui importanti esperienze sulle panchine di Renate e Como. Colella sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda, Moreno Greco.