UFFICIALE: Bassano, mister Colella rinnova fino al 2019

© foto di Stefano Sartore

La società Bassano Virtus 55 Soccer Team è lieta di comunicare che in data odierna è stato sottoscritto il prolungamento contrattuale con il tecnico Giovanni Colella, fino al 30 giugno 2019.

Mister Colella, alla guida dei giallorossi dal 4 dicembre 2017, ha conquistato 28 punti in 16 partite.

Grazie mister per il percorso compiuto finora e in bocca al lupo, con l’augurio di continuare a crescere insieme per raggiungere nuovi importanti traguardi. Forza Bassano!