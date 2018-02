UFFICIALE: Bassano, rinnovo fino al 2021 per capitan Bizzotto

Fonte: http://bassanovirtus.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica che, in data odierna, Nicola Bizzotto ha sottoscritto un accordo per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2021.

Bizzotto, difensore centrale classe ’90, è cresciuto nel settore giovanile del Bassano Virtus del quale è entrato a far parte nel 1999. Poi un’esperienza importante dal 2009 e per tre stagioni in comproprietà al Pisa con cui ha conquistato la promozione in Lega Pro. Riacquistato interamente dal Bassano Virtus nel 2012 è diventato la colonna portante della difesa giallorossa con 145 presenze finora in campionato, arricchite dalla vittoria del campionato e della Supercoppa di Seconda Divisione nella stagione 2013/2014.

Grazie Capitano per i successi conquistati lottando insieme sul campo e per tutti quelli che verranno.