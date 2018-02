UFFICIALE: Bisceglie, esonerato il tecnico Zavettieri

Fonte: http://www.forzabisceglie.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L´A.S.Bisceglie srl comunica in data odierna l´esonero del Signor Nunzio Zavettieri dall´incarico di allenatore della Prima Squadra.

Al Signor Zavettieri vanno i più sentiti ringraziamenti per l´attività fin qui svolta per l´impegno, la serietà, la correttezza professionale.

La conduzione tecnica della Squadra è affidata temporaneamente al Signor Giuseppe Alberga, già facente parte dello staff tecnico nerazzurro, al quale l´A.S.Bisceglie srl rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.