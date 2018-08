UFFICIALE: Carrarese, dal Pescara arriva Karkalis

Attraverso una nota ufficiale, la Carrarese comunica di aver perfezionato, a titolo temporaneo dal Pescara, l'acquisizione del terzino sinistro Francesco Karkalis.

Queste le prime parola in azzurro del classe '95:

"La trattativa che mi ha condotto a Carrara è sorta in giornata e si è conclusa in poche ore .

È un'opportunità stimolante indossare la maglia della Carrarese perché si vuole raggiungere il vertice in breve tempo e ci sono le condizioni per farlo.

Di questa squadra e della società se ne parla in termini entusiastci nell'ambiente e non potevo farmi sfuggire una chance del genere.

Il mio ruolo è terzino sinistro in una linea a 4 o anche il terzo centrale in uno schieramento a 3.

Al momento non conosciamo gli avversari del nostro girone ma anche fossero quelli di cui si parla e che sono molto competitivi , tutte le compagini dovranno fare i conti con la Carrarese guidata da un tecnico come Baldini che rappresenta un lusso per la categoria".