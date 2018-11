UFFICIALE: Carrarese, preso il centrale difensivo Varga

Fonte: http://www.carraresecalcio.it

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver perfezionato il tesseramento del difensore centrale Atila Varga, classe 1996 che si lega alla società di Piazza Vittorio Veneto con un contratto annuale con scadenza 30.06.2019 con opzione sino al 30.06.2020.

Il giovane slovacco è cresciuto nel settore giovanile della Juventus con trascorsi anche nella primavera della Sampdoria. Il centrale ha collezionato nella s.s. 2017/18 28 presenze ed una rete . Lo stopper vanta anche 14 chiamate con le varie selezioni giovanili del suo paese dall'under 16 all'under 21.

Le prime parole di Atila Varga da calciatore azzurro :" La soddisfazione di essere approdato alla Carrarese è davvero molta perché rappresenta una squadra

a di livello, ambiziosa e costruita per salire di categoria. L'impatto con Mister Silvio Baldini è stato ottimo perché ho capito che vuole ottenere risultati importanti e non vedo ora di mettermi a disposizione dello Staff tecnico e dei miei compagni. Le mie caratteristiche sono quelle del centrale classico , forte ed arcigno fisicamente e bravo in elevazione. Anno scorso quando ho affrontato la Carrarese mi sono accorto che c'è un seguito appassionato e vicino alla propria squadra; il nostro obiettivo deve essere portare in alto i colori azzurri ed a fine anno tutte le altre squadre dovranno avere fatto i conti con la Carrarese che darà del filo da torcere ad ogni compagine."