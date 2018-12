© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nello Di Costanzo è il nuovo direttore tecnico della Casertana. Lo comunica il club rossoblù tramite una nota. Si chiude così la lunga telenovela relativa alla guida tecnica dei falchetti con l'investitura dell'esperto trainer di origine romana al fianco di Raffaele Esposito, uomo di fiducia del patron Giuseppe D'Agostino ma privo dell'abilitazione per allenare in C. Di Costanzo era stato corteggiato negli ultimi tempi da Rieti e Team Altamura e, prima dell'avvento di Giovanni Bucaro, si era vociferato anche di una possibile intesa con l'Avellino. Resta in stand-by la posizione di Aniello Martone, ai margini della squadra dopo l'esonero di Fontana (il Ds rossoblù negli ultimi giorni non ha presenziato agli allenamenti di Esposito). Si attende una schiarita in tal senso. Di Costanzo sarà presentato nel pomeriggio di giovedì 6 alla stampa (ore 17) presso lo stadio Pinto.