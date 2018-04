UFFICIALE: Casertana, Santoro rinnova fino al 2021

Fonte: http://www.casertanafc.it

© foto di Giuseppe Scialla

La Casertana FC pensa al futuro e lo fa puntando forte sui giovani talenti cresciuti in casa propria. Proprio in quest’ottica la società di Corso Trieste è lieta di annunciare che nella giornata odierna il calciatore Salvatore Santoro ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori rossoblu fino al 30 giugno 2021. Un contratto triennale (il primo da professionista dopo essere stato legato ai falchetti come ‘giovane di serie’) che arriva nel finale di una stagione che ha visto il nostro talento crescere a vista d’occhio fino a conquistare una maglia da titolare.