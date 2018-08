UFFICIALE: Catanzaro, arriva Repossi dalla Ternana

Fonte: www.uscatanzaro1929.com

Si arricchisce la rosa giallorossa con il giovane attaccante Andrea Repossi, 22 anni, già agli ordini di mister Auteri. Il classe ’96 arriva in prestito dalla Ternana per un anno. Nella scorsa stagione, dopo aver cominciato il campionato con il Varese, in serie D, a gennaio è stato acquistato dagli umbri, con i quali ha collezionato una presenza in serie B. In passato ha disputato quattro stagioni con l’Inveruno, formazione del girone A della serie D.