UFFICIALE: Catanzaro, Logiudice nuovo ds. Pancaro in panchina

© foto di Federico De Luca

E’ Pasquale Logiudice il nuovo direttore sportivo del Catanzaro Calcio. Lo ha comunicato lo stesso presidente Floriano Noto nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto in sede. Cambio anche per ciò che riguarda la guida tecnica. In panchina, a sostituire Davide Dionigi, Giuseppe Pancaro. Vito Tammaro sarà il suo secondo. Il presidente ha ringraziato Dionigi per il lavoro svolto e gli ha augurato le migliori fortune professionali.