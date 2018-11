UFFICIALE: Catanzaro, rescissione con Golubovic. Arriva Furlan

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Porte girevoli in casa Catanzaro. Il club giallorosso rende noto di aver rescisso il contratto con Adnan Golubovic. Motivi familiari hanno portato l’estremo difensore ad abbandonare la casacca giallorossa che, a causa di un infortunio, aveva indossato solo per quattro gare in questa stagione.

A difendere i pali delle Aquile, oltre ai due portieri già in rosa, Elezaj e Mittica, si aggiunte Jacopo Furlan che in giornata ha superato brillantemente le visite mediche. Classe 1993, friulano, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Trapani disputando un campionato eccellente, tanto da essere stato inserito più volte nella “top 11” del torneo . E sarebbe certamente finito in serie B, nel Bari – squadra che deteneva la proprietà del suo cartellino – se i biancorossi non fossero finiti tra i dilettanti. Tra i suo trascorsi le giovanili dell’Empoli e nel 2015/2016 un campionato da protagonista nel Lumezzane, sempre in serie C. Il calciatore, che è già a disposizione di mister Gaetano Auteri, si lega al Catanzaro per un anno con opzione per il secondo.