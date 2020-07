ufficiale Cavese, Campilongo saluta: "Fiero di aver riconquistato la piazza"

Il tecnico Salvatore Campilongo in un post sui propri profili social ha annunciato l'addio dalla Cavese dopo la salvezza conquistata in quest'ultima stagione. Queste le parole del tecnico:

"Questa è una della mie foto preferite perché da questa si evince il mio amore per questa città, per i suoi tifosi e per tutto il popolo cavese che segue con passione questa squadra. Per rispetto di questa gente ho cercato di metterci tutto il mio impegno e la mia professionalità, insieme al mio staff e ai miei calciatori abbiamo raggiunto l'obiettivo.

Ciò che mi rende più fiero è aver riconquistato l’affetto di una piazza che da sempre mi aveva lasciato grande amarezza di cui non riuscivo a liberarmi e per questo ringrazio la Curva Sud Catello Mari che ci ha sostenuto fino alla fine, perché sono la vera ricchezza e forza di questa squadra.

Ringrazio lo staff medico, i magazzinieri, il team manager, l’addetto stampa e tutte le componenti che hanno collaborato al mio fianco con professionalità e dedizione al lavoro, ringrazio i miei ragazzi che in campo hanno conquistato importanti risultati.

E come già stato detto da voi questo non è un addio, ma un arrivederci".