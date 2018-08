UFFICIALE: Cavese, preso l'esterno offensivo Bettini

Fonte: http://www.cavese1919.it

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno d’attacco e di centrocampo Domenico Bettini classe ’89 cresciuto nel settore giovanile del Torino e della Sampdoria. In carriera ha vestito le maglia, tra le altre, di Pro Vercelli (14 presenze ) e Celano (22 presenze) in Serie C e Treviso e Messina.