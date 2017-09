UFFICIALE: Cosenza, Braglia è il nuovo tecnico

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Adesso c'è anche la comunicazione ufficiale da parte del club: Piero Braglia è il nuovo allenatore del Cosenza. L'ex tecnico di Pisa, Lecce, Catanzaro, Juve Stabia ed Alessandria, "che è già in città e condurrà la seduta di questa sera, si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2018", recita una nota societaria. Squadra ora in campo al San Vito-Marulla, dopo che la seduta di allenamento era stata spostata alle 19 proprio per consentire al 62enne trainer toscano di prendere subito contatto col gruppo.