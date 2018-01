UFFICIALE: Cuneo, preso Di Filippo dalla Reggina. Provenzano in Calabria

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'Associazione Calcio Cuneo 1905 comunica di aver acquisito, dalla società Reggina, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Di Filippo. Difensore centrale classe 1993, cresciuto nel Virtus Lanciano, società con la quale ha esordito nei professionisti in Prima Divisione di Lega Pro, per poi maturare anche alcune presenze nel campionato cadetto, intervallate dalle esperienze di Chieti e Melfi in Lega Pro, Di Filippo nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie della Sambenedettese e, negli ultimi sei mesi, della Reggina, in Serie C. Contestualmente all'arrivo di Di Filippo, Alessandro Provenzano lascia Cuneo per trasferirsi alla Reggina. A Provenzano il ringraziamento per l'impegno profuso e la professionalità mostrati in biancorosso ed i migliori auguri per il futuro professionale.