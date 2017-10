UFFICIALE: Cuneo, risoluzione consensuale con Boniperti

Fonte: http://www.cuneocalcio.it

L'A.C. Cuneo 1905 comunica di aver risolto consesualmente il contratto in essere con il calciatore Filippo Boniperti. A Filippo, ragazzo splendido oltre che professionista esemplare, il ringraziamento per l'impegno profuso in biancorosso e l'augurio per un futuro personale e professionale ricco di gioie e soddisfazioni.