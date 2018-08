UFFICIALE: Feralpisalò, il baby esterno Turlini prestato al Caravaggio

Caccia ad un attaccante, ma mercato soddisfacente e positivo. Il Padova si mette alle spalle la finestra di calciomercato e pensa al campionato. “Siamo contenti, perché avevamo come obiettivo quello di ringiovanire la squadra. Abbiamo preso Capelli e Della Rocca e poi tanti giovani....

Pro Vercelli, tegola Rosso: l'esterno out tre mesi

SudTirol, il tassello mancante è in attacco: club al lavoro

Paganese, colpo Tazza. E' fatta per il ritorno dal Benevento

L.R. Vicenza Virtus, Rover arriva in prestito dall'Inter

Cuneo, dall'Inter arriva Mattioli per la difesa

DS Alessandria: "Santini ha manifestato il suo gradimento per noi"

AD Catania: "Intervenga lo stato, il calcio italiano è in mano ai pupari"

Robur Siena, Campagnacci va in prestito al Gubbio

Pistoiese, Pinzani: "La volontà è trattenere Hamlili. Nossa in uscita"

Catanzaro, ingaggiato Favalli per la difesa

Vibonese, è fatta per l'arrivo di Collodel

Teramo, torna l'esterno Ventola in prestito dal Pescara

Paganese, preso Della Morte in prestito dalla Pro Vercelli

Altre notizie Serie C

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy