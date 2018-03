UFFICIALE: FeralpiSalò, rescissione consensuale con il dg Marroccu

© foto di Federico De Luca

La FeralpiSalò ha comunicato che il dg Francesco Marroccu è stato sollevato dal suo incarico. Questo il comunicato ufficiale:

"La Feralpisalò S.r.l. informa che, a partire dalla data odierna, il sig. Francesco Marroccu non è più il direttore generale e sportivo della Feralpisalò. La Società, in tal senso, comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il sig. Marroccu il quale ha svolto con professionalità e preparazione il compito che Feralpisalò gli aveva commissionato: spronare e affiancare la Società per compiere un fondamentale scatto in avanti a livello organizzativo e gestionale. La Società coglie l’occasione per ringraziare il sig. Marroccu. A lui, da parte del Presidente Giuseppe Pasini e di tutto il Consiglio di amministrazione, vanno i migliori auguri in vista del suo futuro professionale. Si comunica che il ruolo di direttore sportivo è stato affidato temporaneamente al sig. Pietro Strada, attuale responsabile del settore giovanile".