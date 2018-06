UFFICIALE: Fermana, avanti con mister Destro in panchina

Con una conferenza stampa in casa Fermana la società gialloblu ha sancito la prosecuzione del rapporto anche per la prossima stagione con il tecnico Flavio Destro. “Abbiamo atteso qualche giorno per organizzarci e pianificare per bene i vari aspetti. Proseguiremo sulla falsariga della scorsa stagione. Il nostro obiettivo resta la salvezza. La priorità è difendere la categoria con le unghie sin dall’inizio, puntando in fretta e con grande determinazione a mettere almeno cinque squadre sotto di noi – ha dichiarato Destro – Anche se è ancora presto per parlare e ci sono molte incognite (composizione geografica dei gironi, inserimento delle squadre B), dovremo avere ancora più entusiasmo rispetto a quello dell’anno scorso per riconfermare tutte le cose buone che abbiamo fatto”.