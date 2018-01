UFFICIALE: Fidelis Andria, dal Novara arriva Tartaglia in prestito

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

La Fidelis Andria rende noto di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Angelo Tartaglia. Il difensore campano, classe 1992, torna a vestire la casacca biancazzurra per la terza volta visti i suoi trascorsi ad Andria dal 2011 al 2013 e dal 2015 sino al termine dello scorso campionato. Tartaglia arriva dal Novara, compagine impegnata nel campionato di Serie B, in prestito sino al termine della stagione. Di tutto rilievo la carriera del difensore che vanta oltre 135 presenze in Serie C, condite anche da 8 reti. Ad Angelo va il bentornato dell’intera famiglia Fidelis.