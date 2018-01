UFFICIALE: Francavilla, preso Lugo Martinez dal Bisceglie

© foto di Federico Gaetano

La Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Martin Richard Lugo Martinez, proveniente dall’A.S. Bisceglie 1913. Il centrocampista paraguaiano classe ’92, è cresciuto calcisticamente nell’Independiente Fbc e nel Sportivo Carapeguà, società militanti nella sere A del Paraguay. In Italia con il Bari in serie B ha disputato i playoff, collezionando 20 presenze nella stagione 2013/2014. Ha vestito poi le maglie di Grosseto in Lega Pro, River Plate Asuncion, Guarani, General Diaz ed in questa stagione del Bisceglie in serie C, collezionando 19 presenze con la casacca nerazzurra. Il calciatore è già a disposizione di Mister Gaetano D’Agostino per la trasferta di Fondi.

In calce la foto della firma del calciatore (fonte Luca Esposito).