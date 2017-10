UFFICIALE: Gavorrano, esonerato Bonuccelli. Squadra allo staff tecnico

© foto di Francesco Scarpetti

L’Us Gavorrano 1930 comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra il signor Vitaliano Bonuccelli, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per l’opera svolta in queste tre stagioni per qualità tecniche ed umane e per essere l’unico allenatore dei quasi novant’anni della storia rossoblù ad aver condotto la squadra nella Serie C unica del calcio professionistico italiano.

La squadra viene momentaneamente affidata allo staff tecnico composto dai signori Federico Callai, David Stefani, Giulio Biagetti e Lorenzo Francini, che avranno il compito di preparare la partita casalinga di sabato 7 ottobre 2017 contro l’Arzachena.

La società comunicherà nei prossimi giorni il nominativo del nuovo tecnico.