UFFICIALE: Gavorrano, risolto il prestito di Mazzini con l'Atalanta

U.S. Gavorrano 1930 comunica di aver risolto consensualmente il prestito del calciatore Stefano Mazzini, classe 1998, portiere, che rientra all'Atalanta, società proprietaria del tesseramento. A Stefano il più grande in bocca al lupo per il proseguo dell'attività, con i ringraziamenti per essersi fatto apprezzare, nella pur breve parentesi in rossoblù, per le sue doti tecniche ed umane.