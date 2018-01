UFFICIALE: Gavorrano, Salvalaggio in prestito al Sanremo

© foto di Francesco Scarpetti

U.S. Gavorrano 1930 comunica di aver trasferito, con la formula del prestito temporaneo, il calciatore Daniel Salvalaggio, classe 1998, portiere, all'Unione Sanremo. A Daniel vanno i più sentiti ringraziamenti per il periodo trascorso in maglia rossoblù, culminato con la prima, storica promozione al campionato di Serie C unica, dove ha dimostrato doti da vero campione, sia dal punto di vista tecnico che umano. Ti aspettiamo con l'augurio di vederti tornare con un altro campionato vinto grazie alla tue parate.