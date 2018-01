UFFICIALE: Gavorrano, tris di acquisti per il club toscano

Fonte: usgavorrano.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

U.S. Gavorrano 1930 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive

dei seguenti calciatori:

– Loris Damonte, classe 1990, centrocampista, a titolo definitivo dalla Sambenedettese

– Giulio Favale, classe 1998, difensore, in prestito dal Pisa

– Luigi Luciani, classe 1996, difensore, in prestito dal Venezia

La società augura il più grande in bocca al lupo a Loris, Giulio e Luigi per l’inizio dell’avventura in maglia rossoblù.